Skottlossning vid Trumps galamiddag – fler våldsattacker att vänta?

Den årliga middagen för journalister som bevakar Vita huset fick avbrytas efter att flera skott hördes utanför den stora festsalen på hotellet Washington Hilton klockan 02.30 svensk tid. Donald Trump och vicepresidenten JD Vance fördes snabbt ut av Secret Service och den misstänkte skytten, en 31-årig man från Kalifornien, greps i hotellets lobby med flera vapen.

Erik Edlund|Utrikes

Kaos utbröt och middagsgäster hukade under borden i den stora balsalen när flera skott hördes och Secret Service-agenter omringade presidenten för att skydda honom med sina kroppar.

— När man har genomslag kommer de efter en. När man inte har genomslag lämnar de en i fred, sa Trump, oskadd och fortfarande klädd i smoking, i Vita huset två timmar senare.

En övervakningsvideo från händelsen visar hur den misstänkte gärningsmannen rusar genom hotellets lobby och hur Secret Service-agenter brottar ner honom på golvet. En agent träffades av ett skott i sin skottsäkra väst men klarade sig oskadd.

Polisen säger att den misstänkte skytten sannolikt agerade ensam, men har ännu inte uppgett något motiv eller tänkt måltavla.

Händelsen fogar sig till en rad av uppmärksammade politiska mord, mordförsök och våldsdåd i USA de senaste åren. Trump har själv tidigare utsatts för mordförsök.

Efter mordet på sjukförsäkrings-VD:n Brian Thompson december 2024 pekade frilansjournalisten Robert Evans på risken att vi kan vänta oss fler attacker mot mäktiga och berömda människor.

”Nästan exakt samtidigt som vd:n för United Healthcare mördades gick en beväpnad man in på en religiös skola nära Oroville i Kalifornien och sköt två små barn innan han tog sitt eget liv. Den här skjutningen fick nästan ingen nationell uppmärksamhet. Den dränktes helt av avrättningen av en vd inom försäkringsbranschen. Unga, beväpnade och alienerade män som är mest dragna till den här sortens handlingar kommer inte att missa det faktumet.”