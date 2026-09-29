Stoppa tonårs-utvisningarna nu

Miljöpartiet har lagt en motion om att stoppa tonårsutvisningarna. Motionen läggs fram redan nu för att den känsliga processen med att bilda regering ser ut att dra ut på tiden.

Inrikes | Erik Edlund

– Ungdomarna har inte tid att vänta längre, säger Annika Hirvonen (MP) till Aftonbladet.

Hon säger att en majoritet i riksdagen säger sig vilja ”stoppa tonårsutvisningarna på riktigt”.

I motionen står bland annat att utlänningslagen bör ändras så att unga som utvisats ska få möjlighet att återvända till Sverige. Riksdagen uppmanas också att återinföra bestämmelsen om ”särskilt ömmande omständigheter” för vuxna med stark anknytning till det svenska samhället. Bestämmelsen ströks ur utlänningslagen 2023.

En annan punkt i motionen tar upp ungas rätt till utbildning. MP menar att alla unga som vuxit upp i Sverige ska ha samma rätt till kostnadsfri högre utbildning som svenskar och EU-medborgare.

Motionen lämnades in precis efter riksdagens högtidliga öppnande under tisdagen. Annika Hirvonen säger att hon räknar med att få med sig V och C, och att hon ska diskutera saken med Socialdemokraterna.

Kampanjen Human Migrationspolitik har lyft de här frågorna inför valet.

”Låt den nyvalda riksdagens första beslut bli ett stopp för nya utvisningsbeslut och stopp för verkställande av de utvisningar som redan beslutats. Låt dessa människor stanna i Sverige med möjlighet att arbeta!” skriver föreningen Stöttepelarens ordförande Karin Fridell Anter i ett uttalande.