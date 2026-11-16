C väljer S utan V-ministrar

Centerpartiet har valt att gå vidare med Socialdemokraternas regeringsalternativ. Det bekräftar Elisabeth Thand Ringqvist i en intervju med Ekot.

– Det var enig partistyrelse och riksdagsgrupp som fattade beslutet om att gå vidare med Magdalena Anderssons helhetspaket, säger Thand Ringqvist.

Inrikes | Erik Edlund

Beslutet har föregåtts av en intensiv debatt inom C, där många medlemmar kritiserade öppningen mot Tidöpartierna.

Thand Ringqvist uppger till Aftonbladet att flera avgörande frågor nu återstår om politikens innehåll, finansieringen och det parlamentariska stödet. Men C-ledaren tillägger att samarbetet kräver att Vänsterpartiet överger sitt krav på att ingå i en rödgrön regering för att släppa fram den.

Vänsterpartiets linje att bara rösta för ett regeringsalternativ partiet självt ingår i grundar sig i ett beslut från den förra kongressen. Kongressbeslut tas på största allvar inom V, och så sent som i måndags höll partiet ett digitalt möte där landets samtliga 25 slöt upp bakom linjen att stå fast vid kravet.

Ida Gabrielsson (V) har uppgett att partiet står fast vid kravet på regeringsmedverkan men är redo att återuppta förhandlingarna med S, C och MP