Hot om S&M-regering

Magdalena Andersson hotar med att föreslå regeringssamarbete med Moderaterna om C och V håller fast vid sina röda linjer.

Inrikes | Erik Edlund

Magdalena Andersson öppnar upp för att bilda regering tillsammans med Moderaterna om alternativet med en S-C-MP regering med stöd av V inte går att genomföra.

”Om ett sådant regeringsalternativ inte går i lås är det bara en regering där både Socialdemokraterna och Moderaterna ingår som har förutsättningar att kunna fungera i praktiken, ta ansvar för Sverige och inte vara beroende av Sverigedemokraterna” skriver S-ledaren i en debattartikel i Expressen.

Andersson skriver att Sverige behöver ett starkt och samarbetsinriktat ledarskap som tar landet framåt.

Debattartikeln är riktad till Centerpartiet, som på fredagen tog emot Socialdemokraternas och Moderaternas ”totalpaket” som lägger ut riktlinjerna för deras respektive regeringsalternativ. Partiet tvekar just nu mellan att stödja Magdalena Andersson som statsminister eller Ulf Kristersson.

Centerpartiet har framfört att de inte tänker stödja en rödgrön regering där Vänsterpartiet ingår, och inte heller en borgerlig regering med Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har dragit tillbaka sitt krav på ministerposter för att släppa fram en regering, även om Ulf Kristersson vid ett sådant upplägg kommer vara beroende av SD:s röster för att få igenom sin politik. Vänsterpartiet står fast vid sitt regeringskrav.

Nu återstår att se vilket beslut Centerpartiet fattar.