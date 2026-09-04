”Miljardärsskatt hämmar innovation” – Svar på tal

I valdebatten pumpar högern ut en rad falska påståenden. Internationalen kommer fram till valet att ge svar på tal. Vi fortsätter med Miljardärsskatten och myten om att den skulle hämma utvecklingen.

Svar på tal | Internationalen



”Miljardärsskatt hämmar innovation och utveckling”

Ett kärt argumentet mot miljardärsskatt är att det skulle hämma initiativ och innovation. Det är bara fånigt. Vilken ung entusiast skulle avstå från att satsa på sina idéer på grund av risken att få betala några procent av en kommande miljardförmögenhet i skatt?

Dessutom är mycket få av dagens miljardärer några djärva uppfinnare eller nytänkare. Den absoluta majoriteten, 70 procent, har ärvt sina förmögenheter och i princip alla superrika har sett sina förmögenheter växa enormt genom att börskurserna stigit i skyn. De har alltså först fått sina förmögenheter till skänks och sedan tjänat mer pengar på att äga pengar. De flesta stora upptäckter och innovationer har sina rötter i offentlig forskning och utveckling: datorer, GPS, internet, mediciner, jordbruksmetoder, solceller, laser osv osv. Att flytta en del av de förmögenheterna från spekulation till välfärd och samhällsnytta är inget som hämmar utvecklingen, tvärtom är det till nytta för oss alla.