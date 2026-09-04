Malcolm Jallow: ”Förr mätte man skallar, idag använder man algoritmer”

En av Sveriges mest kända antirasister har bytt parti från Vänsterpartiet till Framtidens Vänster.

I veckans avsnitt av Studio Internationalen berättar han om varför.

Riksdagsledamoten Malcolm Momodou Jallow ger också sin bild av valrörelsen och det svenska samhället och vilket som, enligt honom, är det bästa sättet att bekämpa den ökande rasismen.

Studio Internationalen| Åsa Mattsson

I samtalet kommenterar han den nya ekonomiska överklassen, techmiljardärerna, där bland andra Peter Thiel och Curtis Yarvin, uttryckt att de anser sin egen begåvning vara överlägsen bla i rasmässigt hänseende.

– Genetisk determinism erbjuder den priviligerade människan en mycket bekväm lögn. Om techmiljardärerna anser att de är en kognitiv elit, varför skulle de anse att en undersköterskas röst väger lika tungt som deras, säger Malcolm Jallow.

-Intelligens utan moral är inte civilisation, det är det de missar hela tiden. Meritokratin blir en cirkel, de mäktiga bestämmer vad som är begåvning, då som nu, och använder det som bevis för att de förtjänar pengarna och makten. Man effektiviserar dominans.

– Förr mätte man skallar, idag använder man algoritmer.



Malcolm Momodou Jallow satt i riksdagen i nio år och var den första svarta person som var ordförande för ett av riksdagens utskott, civilutskottet.

-När vi som svarta människor når positioner som tidigare inte ansetts möjliga betraktas det inte alltid som en framgång, utan som hot och provokation mot föreställningar om vilka som anses tillförlitliga och betrodda. Och då började de här dreven som jag har varit utsatt för i så många år; först ifrågasatts din kompetens, sedan din karaktär, därefter dina avsikter.

– Som svart betraktas du fortfarade som någon som ska längst ner i hierarkin.



I samtalet tar vi också upp Angela Davis, som var på besök i Mexiko förra veckan, och då höll upp en palestinsk flagga:

– Angela Davis och jag bär på samma tankegångar. Antirasism innebär att lyssna på dem som bär konsekvenserna, inte bara dem som har företrädet. Det innebär att säga ifrån även när den rasistiska handlingen görs en vän, en kollega eller det egna partiet. Antirasism som bara riktas mot motståndare är inte en övertygelse, det är ett vapen i en partipolitisk strid. Antirasism innebär också att förändra materiella villkor för människor. Man bekämpar diskriminering i arbetslivet, på bostadsmarknaden, stoppar rasprofileringen av polisen, försvarar asylrätten, erkänner islamofobin och ser till att de berörda finns där beslut fattas. Representation är otroligt viktigt i det antirasistiska arbetet.



Men för vänstern är det viktigt att driva kamp inte bara mot kapitalismen utan koppla samman den ekonomiska kampen med den mot rasismen, patriarkatet, imperialism, kolonialism och klimatförstörelse, menar Malcolm Momodou Jallow:

-Kapitalismen exploaterar arbete men den gör det inte i ett historiskt vakuum. Kolonialismen organiserade världen genom att göra vissa människors land, kroppar och arbete till resurser för andra. Så rasismen hjälpte till att legitimera den ordning som kapitalismen har. Och patriarkatet bestämde vem som skulle bära det obetalda arbetet och sen har man militarismen som fortfarande skyddar tillgångar och gränser. Så om vi bara talar om ekonomi riskerar vi att lämna rasismen och patriarkatet intakta. Och om vi bara talar om representation riskerar vi att visserligen få fler ansikten, men som administrerar samma ojämlikhet,

-Befrielse innebär inte att alla ska få chans att stå högst upp i en orättvis pyramid, utan det betyder att vi ändrar själva pyramiden, själva systemen som orsakar orättvisorna.

– Palestina är på det sättet inte ett sidospår i den här diskussionen utan den prövar om övertygelse om mänskliga rättigheter gäller också när det kostar politiskt. En moral som bara gäller våra vänner är ingen moral alls, i alla fall inte för mig. Det är grupplojalitet.

Lyssna på hela poddintervjun med Malcolm Momodou Jallow här:

Malcolm Momodou Jallow om partibytet

Läs även tidigare artiklar om och med Malcolm Jallow:

Fd V-toppen Malcolm Jallow ansluter till Framtidens Vänster – Internationalen



Alex Fuentes om attacken mot Malcolm Jallow: ”Människor som öppet fantiserar om rasistiskt våld ska inte mötas med överseende” – Internationalen

Malcolm Momodou Jallow lämnar Vänsterpartiet – Internationalen

Stormen i V om Jallow – Alex Fuentes kritik kvarstår – Internationalen

Malmcolm Momodou Jallow lämnar V efter regisserat drev – Internationalen



När rykten blir politiska vapen – Internationalen



Hör kan du också botanisera bland de tidigare 68 avsnitten av Studio Internationalen :

Studio Internationalen-arkiv – Internationalen