Sylvestre Jaffard, fransk aktivist: ” Det enda vi vill skada är kapitalismen!”

Vad händer på riktigt i Frankrike? Mainstream-media är fullt av kommentarer, bilder och TV-klipp på vandalism och förstörelse, brända bilar, krossade skyltfönster och maskerade kriminella.

Vår gäst idag, den franske aktivisten Sylvestre Jaffard, har ett helt annat narrativ om vad som pågår i Revolutionernas hemland.

– Det är framförallt en glädjerik rörelse, full av liv, jag vill understryka det. Du kan inte förstå någonting om du tror att detta enbart handlar om att slå sönder skyltfönster. Det här handlar om unga människors framtid och det samhälle de vill ha.

Studio Internationalen | Åsa Mattsson, intervjuare, Göran Samuelsson, tekniker

Upproret i Frankrike bara växer. Från början handlade det framförallt om ett missnöje med skolsystemet, om illa skötta skolor och lärarbrist, framförallt i fattiga områden, men också om ett orättvist antagningsystem till universiteten. Nu ansluter fler och fler grupper, som den fackliga organisationen Gula västarna som planerar sit-ins i flera städer till helgen och klimatrörelsen.

– Värmevågen i somras, där det var över 40 grader varje dag, har absolut att göra med varför det här händer nu! säger Sylvestre Jaffard.

Han är själv medlem av NPA, New Anticapitalist Party, och på frågan hur vänstern i bredare mening, inklusive det parlamentariska vänsterpartiet La France Insoumise, ska agera på bästa sätt för att få effekt av proteströrelsen, menar Sylvestre:

– Det gäller att vara närvarande och visa att man deltar, lyssna och men också föra de här unga människornas budskap vidare.

Om våldet som den lilla grupp som kallas ”svansen” utövar, har författaren Edouard Louis skrivit i tidningen ”Liberation”(20 okt); att det våldet har en dold mening, även om det inte ska romantiseras. Sylvestre kommenterar:

– Många gånger är det våldet inte vad jag kallar våld; som när bilar bränns är det inte våld, ingen skadas, när unga tar lyxvaror i en butik de aldrig skulle ha råd med, är det inte heller våld som jag ser det – de har på det sättet en poäng – det enda vår rörelse vill skada är kapitalismen.

Det finns de i vänsterns egna led som ser på den pågående kraftsamlingen och protesterna i inte bara Frankrike, utan Belgien, Albanien, Spanien, Brasilien mfl med spänning men också viss bävan – för att det ska komma bakslag. Att de unga entusiasterna inte är tillräckligt organiserade och beredda på högerns makt.

Här invänder Sylvestre.

– De unga ä r mycket medvetna om extremhögerns makt. Vi är beredda. Det skrivs nu mycket om att Marine le Pen enkelt kommer att vinna presidentvalet i Frankrike i vår, men i själva verket har de senaste opinionsundersökningarna visat att det faktiskt är stödet för vänsterns Jean Luc Melanchon från La France Insoumise som ökat på grund av protesterna.

Lyssna på hela poddavsnittet med Sylvestre Jaffard här:

Sylvestre Jaffard om Protesterna som skakar Frankrike (In English) – YouTube

Våra tre senaste avsnitt:

Jens Holm: ” Vi riskerar att få en ren högerbudget” – Internationalen

Janne Hägglöf från studieutskottet: Vi måste spela på hela klaviaturen, inte bara på en oktav Seminarium om imperialism

Klimataktivisten Frida Marklund: ”Man måste vara störande på riktigt!” – Internationalen

Fler tidigare avsnitt hittar du här:

Studio Internationalen-arkiv – Internationalen