Tove Karnerud: Varför är ni så rädda för V Malmö?

Tove Karnerud är en framstående socialist och har under lång tid varit ordförande för Vänsterpartiet i Malmö – partiets största förening i landet. Det är ingen slump: hon åtnjuter ett starkt förtroende bland medlemmarna. Den senaste tiden har dock en rad händelser inträffat som, ur V Malmö:s perspektiv, inte bara varit djupt problematiska utan också skakat vänstern i staden och skadat förtroendet för partiets ledning. Mot denna bakgrund tar Tove Karnerud nu till orda för att klargöra vad som måste sägas. Internationalen publicerar här hennes senaste uttalande.

Kommentar|Tove Karnerud, ordförande Vänsterpartiet Malmö

Sydsvenskan rapporterade för ett par dagar sen om Vänsterpartiet Malmös kris med flera petade kamrater. Tidningen har rätt i sak och vi har ett problem med att andra lägger sig i Vänsterpartiet Malmös strategier och organisation på ett sätt som inte skett tidigare. Jag skulle dock vilja komplettera analysen med att fråga oss varför detta motstånd? Vad är det som gör att högern, Socialdemokraterna och ibland till och med vissa i vårt eget parti är så rädda för Vänsterpartiet Malmö? Och vilka är våra farliga strategier som behöver motarbetas?

Det absolut viktigaste är att vi tar devisen rörelsens röst i parlamentet på allvar. Ska man vara ett parti som fortsätter att vara radikala även när man sitter i parlamenten så behöver man extremt starka band till rörelser utanför partiet. Det här lyckades Socialdemokraterna med under decennier när banden till fackföreningarna, Hyresgästföreningen och liknande organisationer höll Socialdemokraterna från att inte glida för långt högerut. I Vänsterpartiet Malmö är kopplingarna både starka och breda till hundratals utomparlamentariska organisationer; allt från lokala miljöorganisationer, kulturföreningar, fackföreningar, queer organisering, aktionsgrupper, internationella organisation och religiösa samfund. Våra kopplingar är både personliga, politiska och organisatoriska, och vi tar dem på allvar. Vi har medlemmar, inklusive jag själv, som går in och ut ur andra organisationer och är med i viktigt arbete utanför vår organisation. Vi förstår att vi inte behöver dela allt med alla för att ändå kunna ha en genuin relation och kunna kroka arm när våra gemensamma frågor kommer på dagordningen. Vi slänger inte våra kamrater under bussen när det blåser, oavsett om de är medlemmar i Vänsterpartiet eller inte. Vi hade inte varit den partiföreningen vi är idag utan dessa kopplingar. Det är så vi blir rörelsens röst i parlamentet.

Vänsterpartiet Malmö håller den internationella fanan högt. När vi ser hur Israel och USA bombar Gaza, Libanon och Iran, Putins kapitalistiska och koloniala erövringskrig av Ukraina, Trump som stjäl Venezuelas olja och blockerar Kubas möjlighet till värdigt liv, då är det inte bara läge att protestera, utan vi behöver också analysera och komma med förklaringsmodeller. Annars vinner högerns världsbild. Samma sak när vi ser hur Irans kvinnor och arbetare går ut på gatan i protester mot regimen, ursprungsbefolkning i Latinamerika riskerar sina liv mot skövlingen av regnskogar, när miljontals människor strejkar i Italien till stöd för Palestina, hbtq+personer i Budapest trotsar Orbans konservativa politik och går ut i Pride-parad trots risken för fängelse, då behöver vi se att vi är en del av den här världen och att om vänstern ska bli starka behöver vi förstå de mekanismerna som just nu dominerar världen. Vi är socialister och behöver både läsa världen med socialistiska glasögon, men också förmedla våra förklaringsmodeller. Högern bygger band utanför nationsgränserna, kapitalet rör sig fritt över hela världen, och kapitalisterna vet hur de ska hitta utsatta människor att skylla på. För att bromsa detta i Sverige, behöver vi protestera mot det internationellt också. Detta gäller för varje vänsterorganisation i Sverige, men i Malmö blir det enklare att se med vår extremt internationella stad. Det går inte att röra sig en meter i stan utan att känna världens vindar. I Malmö kan vi också lokalt protestera mot regeringens migrationspolitik och skapa kommunala utrymmen för motstånd och andrum. Vänstern gör sig själv umbärlig om vi inte hittar kopplingen mellan lokal politik och internationella frågor.

På liknande sätt som Vänsterpartiet har jobbat med internfeminismen i decennier, jobbar Vänsterpartiet Malmö parallellt med antirasism. Vänsterpartiet är inte en isolerad ö, utan vi påverkas av samma strukturer som genomsyrar samhället i stort. Vi lever i en semifascistisk tid där rasismen begränsar människors frihet, kringskär våra materiella livsvillkor och kränker vår värdighet. I en sådan tid räcker det inte med att inte vara rasist, eller att peka på Sverigedemokraternas rasism, utan vi behöver vara envisa antirasister, och jobba med frågan såväl internt som i mötet med andra organisationer, som i parlamenten. Vi behöver se att rasistiska föreställningar även finns inom oss själva. På samma sätt som när sexismen visar sitt fula tryne så tror vi inte på att utestänga människor eller att ta avstånd, snarare tvärtom, när vi ser maktuttrycken i vår egen organisation, det är då vi ska steppa upp och belysa frågan. Det är då vi tar samtal för samtal med berörda människor och diskuterar vad vi ser. Vi lär oss av varandra, vi lär oss medan vi rör oss.

Vänsterpartiet Malmö är den största partiföreningen i Vänsterpartiet. Det beror delvis, på gott och ont, på organisatorisk gränsdragning som skiljer sig mot andra storstäders upplägg, men det är också ett resultat av Vänsterpartiet Malmös konsekventa organisering, aktivism och specifika organisatoriska uppbyggnad. För 25 år sedan var Vänsterpartiet Malmö en liten partiförening och låg under rikssnittet i valen. Nu är vi 1600 medlemmar och senaste valet (EU-valet) fick vi rekordhöga 20%. Förutom den konsekventa vänsterpolitik vi har drivit i över två decennier, så är det också tack vara hur vi har jobbat. Vi finns ute på gator och torg, med flygbladsutdelningar, demonstrationer, kaffe och politik och i mängder av möten. Vi lägger lika mycket personella resurser på att understödja vår organisation som på politiken i parlamenten. Det här skapar synlighet, engagemang, förtroende, värdefulla kontakter, och det får människor i vår organisation att växa. Det gör också att vi lär känna varandra bättre och människor med olika erfarenheter och intressen hittar en plats i vår organisation. Människorna i vår organisation är inte en kuliss eller en marknadsföringskanal, utan de är kärnan av oss. De är vi. Om vi dessutom lyckas förvalta denna mångfald så skapar det en god representation i våra valda organ, och våra listor kan på så sätt spegla Malmös befolkning. som Jag skulle vilja säga att vi lyckas med på vår kommunala lista.

Det här är så klart inte de enda strategierna Vänsterpartiet Malmö har, jag skulle kunna skriva tjugo sidor för att beskriva vår organisation, men det är det här jag tänker sticker ut, som jag tror skapar motstånd. Dock inte internt, jag uppfattar det som att det finns ett starkt stöd i Vänsterpartiet Malmö för de här strategierna.

Jag vet att vi har förlorat viktiga personer i vår kamp, och jag är orolig för att vi ska tappa ännu fler. Men jag hoppas och tror att vi är tillräckligt många som stannar och orkar kämpa för Vänsterpartiet Malmös strategier. Jag blev på vårt senaste årsmöte enhälligt omvald för att leda vår partiförening fortsatt i denna riktning, och jag är inte beredd att lämna vår organisation i händerna på krafter som vill driva oss åt annat håll. Att vi blir motarbetade är kanske bara ett bevis på vår styrka, att vi uppfattas som ett hot. För när vi säger att vi vill bli största partiet i Malmö 2030 så tror vi på det. Vi vill leda Malmö; vi har strategierna för det, vi har politiken och vi har människorna för det. Vi står inför ett viktigt val om några månader; vi ska byta regering, vi ska byta politik och min förhoppning är att Vänsterpartiet ska vara med och styra i Malmö. För att klara av detta behöver vi fortsätta kämpa. Högern kommer inte sluta motarbeta oss, så vi får kriga i motvind. Jag uppmanar alla att engagera sig i valet på något sätt. Det behöver inte vara som medlem i Vänsterpartiet, det finns många sätt som man kan organisera sig på för att skapa medvetenhet om högerns politik och behovet av maktskifte, men jag önskar att du hittar ett sätt att kanalisera din ilska, rädsla och frustration. Elda på din vrede, hitta visioner som du tror på och kämpa för dem. Tillsammans kan vi skapa något vackert!

Och om du tror på Vänsterpartiet Malmös strategier så välkomnar jag dig till oss. Vår kamp bygger på att vi är många. Det finns plats för dig här. Och till alla medlemmar i Vänsterpartiet Malmö, nu kämpar vi och skapar den mäktigaste valrörelsen vi någonsin har sett!