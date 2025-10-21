Vad ska vi göra med Tjabo?

I veckan podd; Studio Internationalen, pratar vi om kungen och monarkin.

Hur kommer det sig att vi i Sverige håller sig med något så omodernt som en kungafamilj?

Vi gästas av Niclas Malmberg, ordförande i Republikanska föreningen. Vill man bli medlem där kan man bli det här:

https://www.republikanskaforeningen.se/vi-behover-dig-som-medlem/

Vi gästas också av Åsa Linderborg, journalist på Aftonbladet och historiker, som nyligen kom ut med en bok om kungen; Tjabo.

Den hittar ni här:

https://www.adlibris.com/sv/bok/tjabo-9789180660037

