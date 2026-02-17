Hjälpsändning till Kuba ska bryta blockaden

Inspirerade av förra årets hjälpsändning till Gaza har Nuestra América-flottiljen bildats, med Kuba som mål för hjälpsändningarna.

Nuestra América Flotilla kommer avgå mot Kuba nästa månad.



Utrikes|Erik Edlund

Situationen blir allt mer desperat på Kuba. Sedan USA:s tillfångatagande av Venezuelas president Maduro har oljeleveranserna från Venezuela upphört. Donald Trump har skärpt den flera decennier långa blockaden mot Kuba och hotar med höga tullar mot alla som levererar bränsle till landet. Sanktionerna gör att det kubanska samhället står inför en humanitär kris. Sjukvårdssystemet är i synnerhet under stor press och landet står inför stora strömavbrott.

”Konsekvenserna är dödliga, för nyfödda och föräldrar, för gamla och sjuka” skriver Nuestra América Flotilla på sin hemsida, och tillägger att det är därför de tänker segla över karibiska havet i solidaritet med det kubanska folket.

Flottiljen tänker bryta blockaden och föra in mat, mediciner och andra livsviktiga förnödenheter.

”Förra året seglade vi till Gaza för att utmana en blockad som svalt civila. I dag förbereder vi oss på att segla till Kuba av samma skäl: att bryta belägringen, föra in mat och medicin samt visa att solidaritet kan korsa varje gräns och hav.” skriver organisatören David Adler.

Flera av aktivisterna bakom Nuestra América deltog i Global Sumud Flottillas expedition till Gaza. Den expeditionen stoppades av Israelisk militär, som bordade båtarna och frihetsberövade deltagarna. Däribland svenska aktivisten Greta Thunberg och riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas. Enligt vittnesmål från Thunberg och flera av de andra deltagarna utsattes de för hårdhänt och kränkande behandling i israelisk fångenskap.

