”Utan den högerpolitik som förts i 40 år skulle SD fortfarande varit ett gäng källarnazister och inte ett parti som hotar att bli det största i arbetarklassen”

Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson åt glass och sa att det var skönt att slippa gå i något tåg.

Vanliga tidningar, radio och TV har knappt bevakat årets Första Maj överhuvudtaget.

I protest emot högerlutningen och skamlösheten både från Tidö och borgerliga media publicerar vi idag hela vår medarbetare Lars Henrikssons skarpa tal från Första Maj i Göteborg.





Opinion|Lars Henriksson, foto Daniel Bernmar

Vet ni vad det bästa är med den här dagen? Det är att det är sista Första Maj ni behöver höra ordet ”Tidöregeringen”. Om 135 dagar sparkar vi ut dem!



”Något ni kommer att höra fler gånger är den svenska arbetarrörelsens gamla paradsång ”Arbetets söner”. Namnat är lite mossigt men första versen slutar: ”Människovärdet vi fordra tillbaka. Kämpa för rättvisa, frihet och bröd.” Människovärdet, inget mindre var rörelsens mål!

Vad är då en människa värd? År 1938 skrev Nils Ferlin dikten En dollar jämnt? galghumoristiskt baserad på en beräkning av priset på kemikalierna i en människokropp. Och idag, vad står människovärdet i då?

När världen första gången i historien behärskas av ett och samma ekonomiska system, den kapitalism inte känner något värde som inte kan uttryckas i pengar?

Där döda ting har fått rättigheter över levande människor.

Ett system som trängt in i våra tankar så det inte går att försvara människovärdet utan ekonomiska argument. Som när motstånd mot utvisningar av barn måste underbyggas med hur mycket samhället tjänar på att de får stanna.

Allra lägst står människovärdet i krigstider. När det förra århundradets första masslakt inleddes var det ingen regering som tänkte att det var ett världskrig. Genom allianser och avtal snubblade de sömngångaraktigt in i det, den ena efter den andra.

En av sömngångarna var den tyske kejsaren Wilhelm II, en förvirrad och tragisk figur med storhetsvansinniga drömmar om att göra Tyskland stort igen.

Med gränslös självöverskattning och pladder långt utanför manus retade han både allierade och fiender, lika snabb att förolämpa statschefer som att stämpla all opposition om landsförräderi.

Alla likheter med nu aktuella statsmän är givetvis tillfälliga. Men inte desto mindre obehagliga.

Nu var det inte kaiserns psyke som förorsakade kriget. Det var konkurrens om marknader, kolonier och råvaror. Motsättningar som blev explosiva genom hetsiga kapprustningar.

När en förvirrad president i dag hotar att ”döda en hel civilisation” ska vi ta det på allvar.

Dels är karln är faktiskt kapabel att göra det, moraliskt och militärt.

Men framför allt, även om ingen har det för avsikt ÄR en möjlig slutpunkt för den upptrappning vi nu bevittnar i Mellanöstern: just döden för en civilisation – vår gemensamma.

Utrotningskriget i Gaza visar hur sådant ser ut. Ett laboratorium och en demonstration av hur det går för den som sätter sig upp mot de mäktiga. Som krigsminister Hegseth sa när han talade till USA:s militärer:

”Inga fler politiskt korrekta och överdrivna insatsregler, bara sunt förnuft, maximal dödlighet och befogenheter för stridande soldater. … Dödlighet är vårt visitkort och seger vårt enda acceptabla slutmål.”

Som före världskrigen växer idag spänningarna, även nu är svaret detsamma: Rusta upp! Rusta upp! Rusta upp! Också i vårt land. Samma finansminister som säger att ”reformutrymmet är slut” känner inga gränser när det gäller vapen.

För första gången sedan 50-talet väcks också frågan om kärnvapen i Sverige. I förra veckan var Kristersson i Frankrike för att diskutera känvapensamarbete.

Försvarsministern ger oss lugnande besked: ”Inga kärnvapen på svenskt territorium i fredstid.” Nämen så bra! Inga kärnvapen så länge det är fred. Bara om det drar ihop sig till krig. Vilket väl är just då kärnvapnen är tänkta att användas…

Av alla mänskliga påfund står kärnvapnen starkast i motsättning till människovärdet.

Vapen för folkmord, skapade för att ha ihjäl hela befolkningar.

Därför var Sverige var ett av de 122 länder som 2017 röstade för FN:s konvention om kärnvapenförbud. Men Sverige undertecknade det aldrig.

Strax efter omröstningen skrev USA:s försvarsminister ett hemligt brev till försvarsminister Peter Hultqvist som läckte ut. Det var en varning om vad som skulle hända med Sveriges militära samarbetet med USA om det undertecknades. Sedan dess har Sverige röstat mot avtalet varje gång det tagits upp. Sveriges regering har inte ens i sin ynklighet förmått säga att den är emot kärnvapen! Som belöning har vi fått avträda 17 landområden till USA att bygga baser på, sådant som länder brukar tvingas göra efter att de besegrats i krig.

Genom DCA-avtalet och Nato-medlemskapet är Sverige idag en del av kärnvapensystemet. Det är inget skydd utan gör oss automatiskt till bombmål om det värsta skulle hända.

Att bygga in folkmord i sin försvarsstrategi ger ingen trygghet, bara ökad risk.

Det finns bara ett sätt att försvara människovärdet mot kärnvapen: att avskaffa dem innan Trump, Putin eller någon annan sömngångare avskaffar oss alla.

Det är inte bara krig som kan utplåna civilisationer. En klimatkollaps kommer också att kunna göra det. När Meteorologiska världsorganisationens rapport kom i mars summerade FN:s generalsekreterare Guterres den med orden: ”Jorden pressas bortom sina gränser. Varenda klimatindikator lyser rött.”

Samma dag visade Tidöregeringen sitt engagemang genom att berätta att de tänkte sänka skatten på fossila drivmedel. Det var en svårslagen nivå av valfläsk för att Ebba och Jimmie skulle posera ”vid pump” – för att tala politiskt barnspråk. När beslutet klubbades förra veckan kunde de inte ens förklara hur det rimmade med den akuta energikris de samtidigt talade om.

Istället för att svara på krisen med en kraftsamling för minskad fossilförbränning är deras enda bekymmer att se till att det finns tillräckligt med olja och gas att elda upp.

Tidögänget fortsätter sömngångaraktigt in i klimatnödläget. Precis som de flesta regeringar. De som samlas och uttalar fraser vid toppmötena, som schamaner vid forntidens ritualer försökte blidka de vreda gudarna med sina böner. Och medan de mumlat sig igenom 30 toppmöten har utsläppen ökat med massiva 60%.

Inte av ondska eller okunskap utan för att de inte kan tänka sig att konfrontera det system som kräver ständigt högre vinster ständig expansion för att överleva. Vi behöver demaskera det systemet. Visa att det inte är något naturgivet. Att det har namn och ansikten.

Härom dagen hörde jag en Tidöpolitiker motivera avverkning av urskogar. Den biologiska mångfalden måste vägas mot lönsamheten sa han. Mitt i det sjätte massutdöendet kan en ansvarig politiker försvara att arter utrotas eftersom det går att tjäna pengar på det. Bättre än så går det inte att demaskera kapitalismen.

Ofta låter det som om alla vill hejda de ekologiska kriserna. Långt därifrån. Vi har fiender. Vi kan för enkelhets skull kalla dem miljardärerna. De löjligt rika.

De som äger oljebolagen och rustningsindustrin.

De som fäller urskogarna, skövlar djungeln och fiskar ut haven.

Som suger ut jordarna och människorna.

De som investerar i kärnvapen och klimatkris.

De för vilka människovärdet alltid mäts i pengar och undergången är en affärsmöjlighet.

Lika få som de är, lika enormt har deras makt ökat globalt. Sverige är extremt, här har de rikaste 50 hushållens förmögenheter gått från 6 procent av BNP 2001 till 30 procent i fjol! 50 hushåll!

Det är inte slump eller smarta affärer utan mycket enkelt: Vinsternas andel har ökat medan vi som arbetat fått en allt mindre del. Det som gör matpriserna till ett problem för många medan andra aldrig haft så många lyxrestauranger att välja mellan. Att välfärden går på knäna samtidigt som aktieutdelningar slår rekord.

Det borde leda till allvarlig självprövning inom den fackliga rörelse som brukar kalla sig världens starkaste. Inte bara för att för vi ska ha råd med mat och hyra utan framförallt för den enorma makt detta har givit till miljardärerna. Makt att styra investeringar. Makt över våra liv. Makt över demokratin.

En studie visade nyligen att ju mer ojämlikt ett land är, desto större är risken demokratin urholkas.

Miljardärerna växlar in sina svällande bankkonton till politisk makt på en rad sätt:

Hälften av världens stora medieföretag ägs av miljardärerna liksom 9 av de 10 största sociala medieplattformarna. Andra griper direkt in i politiken: Elon Musk som aktivt stöttar den europeiska ytterhögern, övervakningsoligarken Peter Thiel som nyss publicerade ett antidemokratiskt manifest ända ner till Alice Teodorescous okända välgörare.

Genom lobbyföretag köper de politiker som är beredda att sälja sina själar.

Detta är inte något som hotar i framtiden. Det pågår framför våra ögon och bakom våra ryggar:

– Vice statsministern har krävt inskränkningar i demonstrationsrätten vid ”bristande vandel”.

– Åklagare försökt att få klimataktivister dömda för sabotage

– Arbetsgivare pekar ut anställda som ”säkerhetsrisker” för att bli av med dem. Fallet med Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson är det grövsta men långtifrån det enda.

– public service försvagats, stöd till misshagliga organisationer dras, retroaktiv lagstiftning när det gäller uppehållstillstånd, lagen om Utlandsspioneri

– svensk militär och polis köper övervakningssystem av Peter Thiels Palantir,

– Civilförsvarsminister Bohlin ifrågasatte nyss fackförbundet ST:s rätt att protestera mot att 13-åringar sätts i fängelse.

– Och på Tesla är världens rikaste person fast besluten att knäcka facklig organisering.

– Igår skrev en lång rad tunga jurister i ett upprop mot ”den mest genomgripande omdaningen av svenskt rättsväsende som vi sett i modern tid”

Demokratin är verkligen under attack och med den människovärdet.

Men det går att slå tillbaka! Om vi organiserar oss.

Protesterna mot angiverilagen fick effekt.

Gräsrötternas reaktion när socialdemokraterna inte ville stödja ett blygsamt förslag mot tonårsutvisningar likaså.

Eller i vintras i Minnesota när en massrörelse drev ut ICE. Där fanns en viktig förhistoria som sällan rapporterades. I Minnesota hade det under 20 år vuxit fram folklig organisering.

Kyrkor, fackföreningar och grannskapsorganisationer hade skapat ett ekosystem av rörelser som tillsammans lärt sig att stötta varandras strider. När de samlades kring drägliga bostäder eller anständiga löner hade de ingen aning om att den gemenskapen långt senare skulle komma till användning för försvara människovärdet mot Trumps stormtrupper.

En mycket mindre strid firar 50 i höst. Min första stora politiska strid och första seger. När vi räddade Kungstorget från ett bli ett garage. Tyvärr satt jag själv ute i Tiveden och stoppade en fientlig luftlandsättning i en linje mellan Askersund och Vänern när mina kompisar tillsammans med tusentals göteborgare ockuperade torget. Varför de alltid luftlandsattes mellan Askersund och Vänern blev jag aldrig klar över men jag ska aldrig glömma när jag kom hem på permission och ansattes av obekanta på spårvagnen som ville ha mitt namn på listor för att rädda Kungstorget. Då fattade jag vad en massrörelse var. Ockupationen kom inte från ingenstans. Den hade förberetts och organiserats av miljörörelsen och andra. Den striden stärkte också miljörörelsen i Göteborg och gjorde att vi kunde bygga upp landets starkaste organisation inför folkomröstningen om kärnkraft fyra år senare.

Vi vet aldrig vad som blir av de strider vi tar, stora eller små. Kanske rinner de ut i sanden, kanske blir de avgörande långt senare. Men om vi inte tar striderna idag, då kommer vi heller inte att skaffa erfarenheter och styrka för framtidens strider.

Jag ska sluta där började med att säga att längtar jag till 13 september. Särskilt sändningen från SD:s valvaka där ingen champagnerusig ungsvensk kommer att hojta ”Hell seger. ”

Ett regeringsskifte är nödvändigt, men framför allt ett grundläggande skifte i politiken.

För utan den högerpolitik som förts i 40 år skulle SD fortfarande varit ett gäng källarnazister och inte ett parti som hotar att bli det största i arbetarklassen.

Och om den politik fortsätter där välfärden svälts ut, där de rika berikar sig, där arbetsrätten tunnas ut, massarbetslösheten är kvar, miljön underordnas lönsamheten, rustningarna ökar och demokratin sätts på undantag. Då kommer en ny regering bara att bli en parentes innan en ännu mer radikaliserad höger stormar in igen.

Så hjälp till med att skicka av Tidölaget. Men framför allt, hjälp till att stärka de rörelser som kan förändra politiken. Som driver krav på militär nedrustning, försvarar välfärden och kämpar för dramatisk utsläppsminskning, en människovärdig migrationspolitik, ett slut på terrorkrigen, och som försvarar våra demokratiska erövringar.

Hjälp till att göra dessa rörelser så starka att det blir omöjligt att strunta i dem.

Då, men bara då, kan vi tillsammans försvara människovärdet.

