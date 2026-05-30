Metall trappar ner Tesla-strejken – men ”konflikten inte över”

Strejken på Teslas svenska verkstäder har pågått i över två och ett halvt år. Nu uppges IF Metall trappa ner strejken, enligt Dagens Industri.

Fokus | Erik Edlund

Enligt DI har strejkande anställda på Teslas anläggningar i Malmö och Uppsala fått besked av IF Metall att de måste avbryta stridsåtgärderna. IF Metall vill varken bekräfta eller förneka uppgifterna.

IF Metalls pressansvarige Jesper Pettersson skriver till DI att förbundet just nu är i ett läge i konflikten där de inte kan kommentera vad som händer. ”Konflikten är inte över”, skriver han.

Enligt Dagens Arbete handlar det om en ny strategi för att ”chocka” Teslas svenska dotterbolag. Tanken är att Teslamekaniker ska börja jobba igen, för att sedan tas ut i strejk på nytt. Idén togs upp på ett stormöte under våren, och möttes då av skarp kritik. Kritiken grundade sig bland annat i en oro för att strejkande mekaniker skulle skickas till Teslaanläggningar i andra länder. Det står nämligen i anställningsavtalet att Tesla Motors Sweden har rätt att flytta anställda mellan olika länder.

Strejken på de svenska Teslaanläggningarna har pågått sedan oktober 2023 och gäller rätten för Teslas anställda i Sverige att teckna kollektivavtal. Den är en av de längsta arbetsmarknadskonflikterna i Sverige i modern tid.

Bilden: Utanför Teslaverkstaden i Upplands-Väsby. Strejkvakterna står en bit ifrån verkstaden och informerar och noterar registreringsnummer på de företagsbilar som kommer.