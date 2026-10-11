Om du åker tunnelbana tänk dig noga för

Sofias nya dagsvers är inspirerad av trubaduren William Sundman Sääf, som hindrades att åka T-bana med gitarr.. av risk för.. spelning, vilket ledde till en stor motdemonstration av musiker under söndagen.
Kulturen | Sofia Thoresdotter
Om du åker tunnelbana, tänk dej noga för,
så du inte bär på nåt som skrämmer eller stör.
Inga vapen eller knivar, det är allmänt känt.
Farligast av allt är om du har ett instrument.
Drabbas du av sånglust är det bäst du ser dej om.
Väktarna i tunnelbanan gillar inte sång.
Om du träffar på en vakt som ändå verkar schyst,
kanske han går med på att du gnolar lite tyst.
Om du åker tunnelbana, tänk dej noga för,
så du inte gör nånting som skrämmer eller stör.
Tidigare dagsverser av Sofia i Internationalen:
Sofias dagsverser: Jag vill ingen illa, jag utreder bara – Internationalen
Sofias dagsverser: Framtiden finns i fyra fregatter – Internationalen
Sofias dagsverser: Tänk om – Internationalen
Dagsvers: Ifall – Internationalen
Vad är det här för krig? – Internationalen
Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen
Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen
Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen
Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen
Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen
Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen
Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen
Vad folkrätt är? – Internationalen
Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025:
… Men annars förstör vi så mycket vi kan
Sofia Thoresdotter
Musikterapeut, psykodramaterapeut,
författare och trubaduraktivist
www.sofiathoresdotter.se