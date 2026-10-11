Om du åker tunnelbana tänk dig noga för

Sofias nya dagsvers är inspirerad av trubaduren William Sundman Sääf, som hindrades att åka T-bana med gitarr.. av risk för.. spelning, vilket ledde till en stor motdemonstration av musiker under söndagen.

Kulturen | Sofia Thoresdotter

Om du åker tunnelbana, tänk dej noga för,

så du inte bär på nåt som skrämmer eller stör.

Inga vapen eller knivar, det är allmänt känt.

Farligast av allt är om du har ett instrument.

Drabbas du av sånglust är det bäst du ser dej om.

Väktarna i tunnelbanan gillar inte sång.

Om du träffar på en vakt som ändå verkar schyst,

kanske han går med på att du gnolar lite tyst.

Om du åker tunnelbana, tänk dej noga för,

så du inte gör nånting som skrämmer eller stör.

Tidigare dagsverser av Sofia i Internationalen:

Sofias dagsverser: Jag vill ingen illa, jag utreder bara – Internationalen



Sofias dagsverser: Framtiden finns i fyra fregatter – Internationalen

Sofias dagsverser: Tänk om – Internationalen

Dagsvers: Ifall – Internationalen

Vad är det här för krig? – Internationalen

Sofia Thoresdotters dagsverser: Om Trump och Venezuela – Internationalen

Sofias dagsverser: Om Almedalen – Internationalen

Sofias dagsverser: Stackars er på tretton år, säger Henrik Vinge – Internationalen

Sofias dagsverser: Vilken ö vill du ha? – Internationalen

Sofias dagsverser: Jesus eller Karlsson på taket – Internationalen

Sofias Dagsverser: Kärnvapenparaply – Internationalen

Röda linjer tåga vi förbi – Internationalen

Vad folkrätt är? – Internationalen

Och länk till Sofias senaste bok. Det är dagsverser från 2025:

… Men annars förstör vi så mycket vi kan

Sofia Thoresdotter

Musikterapeut, psykodramaterapeut,

författare och trubaduraktivist

www.sofiathoresdotter.se